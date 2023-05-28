В Украине "покраснели" еще две области: где объявлена воздушная тревога

Вечером 28 мая в некоторых регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

В ряде регионов Украины объявлена воздушная опасность.

Пока "красными" являются Запорожская и Донецкая области. Традиционно сигнал опасности объявлен в Луганской области и Крыму.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога – немедленно направляйтесь к укрытию!

Воздушная тревога сейчас 28 мая

Напомним, руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук просит украинцев быть осторожными в эту ночь.

В то же время, украинские мониторинговые ресурсы предупреждают, что с российских аэродромов взлетели несколько вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. Пока известно о трех Ту-95, взлетевших с аэродрома "Энгельс", и шесть Ту-95 — с аэродрома "Оленья".