В Украине "покраснело" больше областей из-за воздушной тревоги: Славянск под обстрелом

По состоянию на 01:30, 18 апреля 2023 года воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях и автономной республике Крым. Позже воздушная тревога была объявлена в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях.

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Славянске и работе ПВО в Харьковской области. Пока эта информация не подтверждена официально. По сообщениям в социальных сетях – взрывы в Славянске – достаточно мощные.

Подробной информации о движении вражеских беспилотников пока нет. Находитесь в укрытии до окончания воздушной тревоги.

Напомним, что ранее в Херсоне раздались взрывы.

Позже мониторинговые каналы сообщили о том, что есть угроза ЗРК/РСЗО с оккупированных территорий для южных областей.