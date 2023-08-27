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В Украине "покраснело" несколько областей из-за воздушной тревоги: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В Украине "покраснело" несколько областей из-за воздушной тревоги: находитесь в укрытиях

В Украине продолжается воздушная тревога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Позаботьтесь о собственной безопасности.

По состоянию на 03:07 27 августа 2023 воздушная тревога объявлена в нескольких украинских областях на востоке и севере страны.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы сообщали о вылете вражеских Ту-95.

"Ориентировочно в настоящее время часть с бортов Ту-95 должны выходить на Волгодонская пусковые рубежи и осуществлять пуски, если такая задача стоит перед экипажами", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.

В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что нынешняя тревога объявлена из-за угрозы применения ракет с баллистической траекторией полета.

"Угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья", – предупредили представители местных властей.

Напомним, что ранее россиянам вновь виднелась "украинская" атака : Брянщина оказалась под ударом.

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Просмотры
118
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