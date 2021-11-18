В Украине полиция получила 210 тысяч сообщений о подделке COVID-сертификатов: детали

Речь идет о мониторинге соцсетей с упоминаниями о возможности подработать COVID-сертификат.
Правоохранительные органы получили 210 тысяч сообщений о подделке COVID-сертификатов.
Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, - пишет "Интерфакс".
"У нас на сегодня 210 тысяч сообщений о подделке документов", - сказала она.
Речь шла о мониторинге соцсетей, который помог получить 210 тыс. упоминаний о возможности подработать COVID-сертификат.
Именно эти сообщения передали правоохранительным органам.
Ранее парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок, в том числе от коронавирусной болезни (№6084).
Комитет поддержал предложение включить в законопроект норму об освобождении от уголовной ответственности признавшихся правоохранительным органам о наличии поддельных сертификатов вакцинации.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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