В Украине полиция получила 210 тысяч сообщений о подделке COVID-сертификатов: детали

В Украине полиция получила 210 тысяч сообщений о подделке COVID-сертификатов: детали

Речь идет о мониторинге соцсетей с упоминаниями о возможности подработать COVID-сертификат.

Правоохранительные органы получили 210 тысяч сообщений о подделке COVID-сертификатов.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, - пишет "Интерфакс".

"У нас на сегодня 210 тысяч сообщений о подделке документов", - сказала она.

Речь шла о мониторинге соцсетей, который помог получить 210 тыс. упоминаний о возможности подработать COVID-сертификат.

Именно эти сообщения передали правоохранительным органам.

Ранее парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок, в том числе от коронавирусной болезни (№6084).

Комитет поддержал предложение включить в законопроект норму об освобождении от уголовной ответственности признавшихся правоохранительным органам о наличии поддельных сертификатов вакцинации.

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