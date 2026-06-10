В Украине полицейским могут повысить зарплаты: что известно

Верховная Рада Украины / © Associated Press

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В Украине в ближайшее время могут повысить зарплаты полицейским. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект.

Об этом стало известно во время заседания ВРУ, пишут "Новости Live".

Что известно о повышении зарплат

Денежное обеспечение будет состоять из базового оклада, а также ряда надбавок — за выслугу лет, специальное звание, доступ к государственной тайне и наличие научных степеней. Отдельно предусмотренные премии, впрочем, их размер ограничен: они не могут превышать 30% должностного оклада.

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Согласно документу, базовая зарплата полицейского должна составлять не менее 10 прожиточных минимумов. Также внедряется система надбавок за стаж службы: от 5% на начальных этапах и до 50% после 25 лет работы.

Напомним, Минобороны предлагает повысить минимальное денежное довольствие военнослужащих до более 30 тысяч гривен. Пока базовые выплаты составляют около 20 тысяч гривен, однако их планируют увеличить в рамках реформы системы оплаты труда в армии. Окончательное решение будет зависеть от бюджета и возможностей финансирования, поскольку в ведомстве признают дефицит ресурсов.

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