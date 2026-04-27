В Украине пошел снег: посыпало в Киеве, Харькове, Полтаве и других городах (фото, видео)

В конце апреля в Украине пошел снег / © Unsplash

В Украине в конце апреля пошел снег. Снег посыпал в Харькове, Днепре, Полтаве и Киеве. Также снег и сильный мороз зафиксировали на горе Поп Иван. Все это стало следствием непогоды, которая началась в воскресенье, 26 апреля. В Украину пришло существенное похолодание, низкие температуры, дожди и ураганы.

О снеге в городах Украины сообщают местные паблики.

В Харькове пошел снег: аномальная погода 27 апреля

27 апреля в Харькове пошел снег. Фото и видео публикуют жители Харькова из разных районов города. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в городе и области до сих пор устраняют последствия непогоды.

«Устраняем последствия непогоды, в результате которой произошло почти полное обесточивание Харькова и части области. Наши энергетики оперативно устраняют аварии. Сейчас около 12,5 тысяч абонентов остаются без электроснабжения — преимущественно из-за повреждений линий электропередач», — говорит Синегубов.

В Харьковской области ожидается существенное похолодание. Ночью 28-30 апреля прогнозируют заморозки: в области — до -3°, в Харькове — до -2°. Людей призывают заранее подготовиться к низким температурам.

Снег в Днепре сегодня

27 апреля снег пошел и в Днепре. Об этом также сообщают местные паблики и СМИ. Пользователи делятся фотографиями и видео, как в городе начало снежить.

Снег зафиксировали в самом Днепре, Каменском и Самаре. В некоторых городах снег был кратковременным. Кое-где снежный покров успел образовать видимый слой, но растаял через несколько минут.

Синоптики предупредили о похолодании на 27-30 апреля.

Сніг у Дніпрі 27 квітня, відео: Соцмережі

В Днепре 27 апреля выпал снег — местные жители фиксируют весеннюю аномалию

В Полтаве пошел снег

Последние дни апреля в Полтаве проходят с заморозками. В Полтавском областном центре гидрометеорологии сообщили, что в начале недели будет сохраняться холодная и нетипичная для сезона погода.

«Ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками, усилением ветра и заморозками на поверхности почвы и местами в воздухе», — написали в областном центре гидрометеорологии.

28 апреля в Полтаве и области ожидают облачную погоду с небольшими прояснениями и дождями. В Полтаве ночью будут заморозки на почве.

В Полтаве и области объявлен ІІ уровень опасности — оранжевый. Есть предупреждение о стихийных метеорологических явлениях.

В Полтаве 27 апреля начал выпадать снег — об этом сообщают местные жители и медиа.

Снег в Киеве 27 апреля

В Киеве 27 апреля тоже зафиксировали снег. Он сразу тает и не задерживается. Синоптики прогнозируют сильный ветер до конца дня. Осадков не прогнозируется.

Сніг у Києві 27 квітня, відео: Соцмережі

До конца дня в Киеве будет держаться +10 +8 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +2 +4 градусов тепла.

В Укргидрометцентре прогнозируют для Киева и Киевской области ночные заморозки 28 апреля на почве 0-2° тепла.

«Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по территории Киевской области и города Киева», — пишут в Укргидрометцентре.

Заморозки могут навредить цветущим деревьям.

Непогода в Украине: последние новости

Напомним, 26 апреля в Украину пришла непогода. Синоптики объявили желтый уровень опасности, предупредив об угрозе повреждения линий электропередач и аварийных ситуациях. Во многих областях известно об обрыве линий электропередач, падении деревьев и обесточивании.

Из-за сильной непогоды 26 апреля в Украине погибли два человека, еще двое получили тяжелые травмы. В Черкассах дерево упало на квадроцикл — погиб человек. Еще один мужчина погиб в Закарпатье в результате падения дерева.