Пенсионеры / © Freepik

Реклама

В Украине после 60 лет работает только каждый третий человек, тогда как в странах Евросоюза более половины. Исследователи выяснили, почему украинцы постарше прекращают работать и что могло бы изменить ситуацию.

Об этом говорится в исследовании Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 50+, проведенном Украинским центром социальных реформ при поддержке Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины.

Реклама

По результатам исследования, среди украинцев в возрасте 60-64 лет работают только 34%, тогда как в ЕС - 55%. Разница заметна и среди младших работников: в возрастной группе 50–54 года в Украине занято 70% людей, а в Евросоюзе — 83%.

Реклама

Среди главных причин раннего выхода на рынок труда аналитики называют проблемы со здоровьем, возрастные стереотипы, неуверенность в возможности найти работу и недостаточную поддержку со стороны государства.

В то же время низкий уровень безработицы среди украинцев постарше не означает, что большинство из них трудоустроено.

"65,1% людей этой возрастной группы экономически неактивны, то есть не работают и не ищут работу", - отмечают исследователи.

Более того, 77% экономически неактивных людей не пытались найти новую работу после увольнения или потери предыдущего места труда.

Реклама

Среди экономически активного населения в возрасте 50–74 лет доля безработных составляет всего 4,5%.

При каких условиях украинцы готовы работать после пенсии

Несмотря на это, 43% опрошенных не исключают возможности продолжать работу после достижения пенсионного возраста. Однако для этого им нужны более комфортные условия.

В частности, респонденты назвали:

57% - гибкий график или частичную занятость;

49% - одинаковую оплату за одинаковую работу независимо от возраста;

40% - стабильная и понятная зарплата;

40% – дружескую атмосферу в коллективе;

31% - приспособление рабочего места к физическим возможностям.

От государства 48% опрошенных ждут бесплатных медицинских обследований и программ поддержки здоровья. Еще 24% хотели бы получать дополнительные стимулы за продолжение работы, 17% – бесплатное обучение, 16% – компенсацию проезда, а 11% – помощь в открытии собственного дела.

Реклама

Половина украинцев не знает о важном праве пенсионеров

Исследователи также выявили недостаточную осведомленность людей постарше о возможностях трудоустройства.

В частности, 51% опрошенных не знают, что в Украине можно одновременно работать и получать пенсию.

Всего в исследовании приняли участие 3461 украинец 50–74 лет и 120 работодателей из разных отраслей экономики.

Пенсии в Украине 2026: доплаты и важные изменения

Напомним, в 2026 году украинские пенсионеры могут получать дополнительные надбавки к пенсии. В то же время, часть выплат не назначается автоматически — для их оформления нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами.

В частности, неработающим пенсионерам предусмотрено 150 грн на каждого ребенка до 18 лет, которого они содержат. Для отдельных категорий военных пенсионеров доплата составляет 1297,50 на иждивенца. Надбавки также могут получать люди, нуждающиеся в постоянном уходе, ветераны войны, лица с особыми заслугами перед Украиной и жители горных населенных пунктов.

За сверхурочный страховой стаж начисляют дополнительно 1% рассчитанной пенсии за каждый полный год, но не более 25,95 грн за год стажа в 2026 году.

Кроме того, в Пенсионном фонде предупредили об ошибках в электронных трудовых книжках, которые могут повлиять на назначение и размер пенсии. Проверить свой стаж, период работы и должности можно на вебпортале ПФУ в разделе «Электронная трудовая книжка». Если неточности возникли из-за отчетности, исправить их должен работодатель.

Новости партнеров

Новости партнеров