В Украине после атаки РФ применили аварийные отключения: где не действуют графики

Отключение света. / © iStock

Дополнено новыми материалами

В субботу, 6 декабря, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения света. Причина — ухудшения ситуации в энергосистеме — ночная атака россиян.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».

«Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное электроснабжение», — отметили в компании.

Отмечается, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Известно, что в некоторых районах Харькова введены аварийные отключения света. По информации городского совета, это делается по стабилизации энергосистемы Украины. Отмечается, что отключения могут занять несколько часов.

В Днепропетровской области по команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения электроэнергии. Как долго будут действовать аварийные отключения, неизвестно, говорят в компании.

В свою очередь, «Сумыоблэнерго» сообщили, что на территории Сумской области также действуют аварийные отключения. В 13:10 введено ГАВ для 3 и 4 очереди (в общей сложности четыре очереди обесточены).

Кроме того, с 12:21 в Полтавской области и применен график аварийного отключения. В компании отмечают, что услуга по распределению электрической энергии будет возобновлена после ликвидации аварийной ситуации.

Напомним, ночью 6 декабря РФ ударила по объектам энергетики восьми областей. Россияне атаковали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии. Повреждена инфраструктура в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Из-за атаки, сообщили в «Укрэнерго», в течение дня объемы отключений света станут больше. Во всех регионах Украины действуют почасовые отключения объемом 2,5-3 очередей одновременно. Планировалось ограничение 0,5 до 2,5 очередей.