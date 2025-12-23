- Дата публикации
В Украине после атаки РФ применяют аварийные отключения: где не действуют графики 23 декабря
Продолжительность отключения, когда действуют аварийные графики, предусмотреть невозможно.
Во вторник, 23 декабря, из-за российских обстрелов в Украине начинают вводить аварийные отключения света. Продолжительность отключения в таких случаях предусмотреть невозможно, потому что это аварийная ситуация.
Об этом стало известно из информации облэнерго.
НЭК «Укрэнерго» сообщило , что сегодня во всех регионах Украины применяются аварийные отключения света. Они будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
«Из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему — в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют», — отметили в сообщении.
Отмечается, что россияне совершили девятую с начала 2025-го массированную атаку на энергосистему Украины. К утру почти полностью обесточены потребители в Ровенской области. Также обусловлены обстрелами отключения электричества в Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
"Аварийно-восстановительные работы будут начаты, как только это позволит ситуация безопасности", - добавили в компании.
Ситуация в областях
Ивано-Франковская область
В Ивано-Франковской области из-за масштабных российских обстрелов ввели графики аварийных отключений электроэнергии, сообщили в «Прикарпатьеоблэнерго».
Хмельницкая область
В облэнерго сообщили, что в Хмельницкой области в результате вражеской атаки повреждены электросети и обесточены потребители. Отмечается, что энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии.
Тернопольская область
В облэнерго сообщили , что после масштабных обстрелов энергетических объектов, по команде НЭК «Укрэнерго», от 08:21 и в отдельное распоряжение по Тернопольской области ввели в действие график аварийных отключений.
Житомирская область
В Житомирской области введены аварийные отключения электроэнергии. Отмечается, что получили команду от НЭК «Укрэнерго» на введение (ГАО), отметили в облэнерго.
Харьковская область
В Харькове и Харьковской области использованы графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети. В облэнерго подчеркивают , что одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.
Черновицкая область
«В Черновицкой области применены экстренные отключения», — отметили в облэнерго.
Полтавская область
В облэнерго сообщили, что в области применены графики аварийных отключений
«Полученная команда от НЭК „Укрэнерго“ применить ГАО в объеме трех очередей», — сообщили в компании.
Черкасская область
Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых от 07:07 в Черкасской области применены графики аварийных отключений по команде НЭК «Укрэнерго», сообщили в облэнерго.
Черниговская область
По указанию НЭК «Укрэнерго» в Черниговской области применено пять очередей графиков аварийных отключений.
Киев и область
В Киеве также применены экстренные отключения света по команде «Укрэнерго».
В Киевской области также применены экстренные отключения света. Такое указание дало «Укрэнерго», сообщили в пресс-службе «ДТЭК Киевские региональные электросети».
«Экстренные отключения проводятся вне графиков, потому что они применяются в критических ситуациях, не запланировано и оперативно», — отметили в компании.
Днепропетровская область
В Днепропетровской области по команде «Укрэнерго» также применены экстренные отключения.
Как сообщалось, РФ совершила массированную атаку на Украину 23 декабря с применением ударных дронов и ракет разных типов. Основной целью неприятельских ударов стала энергетическая инфраструктура. В ряде регионов введены аварийные отключения света.