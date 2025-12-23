В Украине после атаки РФ применяют аварийные отключения: где не действуют графики 23 декабря

Отключение света. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 23 декабря, из-за российских обстрелов в Украине начинают вводить аварийные отключения света. Продолжительность отключения в таких случаях предусмотреть невозможно, потому что это аварийная ситуация.

Об этом стало известно из информации облэнерго.

НЭК «Укрэнерго» сообщило , что сегодня во всех регионах Украины применяются аварийные отключения света. Они будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Реклама

«Из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему — в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют», — отметили в сообщении.

Отмечается, что россияне совершили девятую с начала 2025-го массированную атаку на энергосистему Украины. К утру почти полностью обесточены потребители в Ровенской области. Также обусловлены обстрелами отключения электричества в Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

"Аварийно-восстановительные работы будут начаты, как только это позволит ситуация безопасности", - добавили в компании.

Ситуация в областях

Ивано-Франковская область

Реклама

В Ивано-Франковской области из-за масштабных российских обстрелов ввели графики аварийных отключений электроэнергии, сообщили в «Прикарпатьеоблэнерго».

Хмельницкая область

В облэнерго сообщили, что в Хмельницкой области в результате вражеской атаки повреждены электросети и обесточены потребители. Отмечается, что энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии.

Тернопольская область

Реклама

В облэнерго сообщили , что после масштабных обстрелов энергетических объектов, по команде НЭК «Укрэнерго», от 08:21 и в отдельное распоряжение по Тернопольской области ввели в действие график аварийных отключений.

Житомирская область

В Житомирской области введены аварийные отключения электроэнергии. Отмечается, что получили команду от НЭК «Укрэнерго» на введение (ГАО), отметили в облэнерго.

Харьковская область

Реклама

В Харькове и Харьковской области использованы графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети. В облэнерго подчеркивают , что одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Черновицкая область

«В Черновицкой области применены экстренные отключения», — отметили в облэнерго.

Полтавская область

Реклама

В облэнерго сообщили, что в области применены графики аварийных отключений

«Полученная команда от НЭК „Укрэнерго“ применить ГАО в объеме трех очередей», — сообщили в компании.

Черкасская область

Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых от 07:07 в Черкасской области применены графики аварийных отключений по команде НЭК «Укрэнерго», сообщили в облэнерго.

Реклама

Черниговская область

По указанию НЭК «Укрэнерго» в Черниговской области применено пять очередей графиков аварийных отключений.

Киев и область

В Киеве также применены экстренные отключения света по команде «Укрэнерго».

Реклама

В Киевской области также применены экстренные отключения света. Такое указание дало «Укрэнерго», сообщили в пресс-службе «ДТЭК Киевские региональные электросети».

«Экстренные отключения проводятся вне графиков, потому что они применяются в критических ситуациях, не запланировано и оперативно», — отметили в компании.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области по команде «Укрэнерго» также применены экстренные отключения.

Реклама

Как сообщалось, РФ совершила массированную атаку на Украину 23 декабря с применением ударных дронов и ракет разных типов. Основной целью неприятельских ударов стала энергетическая инфраструктура. В ряде регионов введены аварийные отключения света.