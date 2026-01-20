В Украине после атаки РФ применяют аварийные отключения света: где 20 января не действуют графики

Отключение света. / © press-centr.com

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 20 января, после атаки РФ в некоторых областях Украины перестали действовать графики отключения света. В ряде областей прибегают к аварийным отключениям.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».

«Из-за вызванных последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме — в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении

Заметим, что в регионах, где применены аварийные отключения, ранее обнародованные графики пока не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, подчеркнули в НЭК.

Харьковская область

Утром 20 января аварийные отключения света были введены в Харькове и области. Одновременно в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений, отметили в облэнерго.

Сумская область

По указанию «Укрэнерго», на территории Сумщины в 07:14 введены графики аварийных отключений для 10 очередей потребителей.

Напомним, 20 января российская армия атаковала объект энергетики в Одесской области. В Одесском районе, по данным ОВА, в результате атаки произошло повреждение объекта энергетической инфраструктуры. В Одессе, в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов, пропало электричество из-за локальной аварии в сети.