- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 957
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине после атаки РФ применяют аварийные отключения света: где 20 января не действуют графики
Из-за введения аварийных отключений в нескольких областях не действуют графики, обнародованные накануне.
Во вторник, 20 января, после атаки РФ в некоторых областях Украины перестали действовать графики отключения света. В ряде областей прибегают к аварийным отключениям.
Об этом сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».
«Из-за вызванных последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме — в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении
Заметим, что в регионах, где применены аварийные отключения, ранее обнародованные графики пока не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, подчеркнули в НЭК.
Харьковская область
Утром 20 января аварийные отключения света были введены в Харькове и области. Одновременно в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений, отметили в облэнерго.
Сумская область
По указанию «Укрэнерго», на территории Сумщины в 07:14 введены графики аварийных отключений для 10 очередей потребителей.
Напомним, 20 января российская армия атаковала объект энергетики в Одесской области. В Одесском районе, по данным ОВА, в результате атаки произошло повреждение объекта энергетической инфраструктуры. В Одессе, в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов, пропало электричество из-за локальной аварии в сети.