В Украине после атаки РФ применяют экстренные и аварийные отключения: где не действуют графики

Отключение света. / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 25 ноября, в Киеве и некоторых областях перестали действовать графики отключения света из-за атаки РФ. В столице применяют экстренные отключения, а в регионах – аварийные.

Об этом стало известно из информации на сайте ДТЭК и из сообщений облэнерго.

Заметим, что аварийные и экстренные отключения не имеют точного графика. Потребителей заранее не информируют о продолжительности отключений.

Впоследствии в НЭК "Укрэнерго" проинформировали , ночью и утром Россия осуществила шестую за последние два месяца массированную ракетно-дроновую атаку на энергообъекты в нескольких областях, произошло отключение света. В Киеве и Харьковской, Полтавской и Сумской областях применялись аварийные обесточивания.

"В дальнейшем ограничения во всех указанных регионах будут заменены на увеличенный по сравнению с предыдущим прогнозом объем применения графиков почасовых отключений. В остальных областях будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 2,5 очередей", - подчеркнули в компании.

В ДТЭК Киевские электросети подчеркнули, что по приказу НЭК "Укрэнерго" в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии.

"Графики отключений при этом бездействуют", - подчеркнули в компании.

Отключение света в Киеве 25 ноября.

Позже в ДТЭК добавили , что применены экстренные отключения на Левом берегу столицы.

"Левый берег Киева: по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - отметили в компании.

Заметим, что в Киевской области, в отличие от столицы, сейчас действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

Тем временем в Сумской области с 08:08 ввели графики аварийных отключений электроэнергии. Сначала их ввели для 1-4 очередей, впоследствии - для 5-8, отметили облэнерго.

С 08.10 в Полтавской области также применили график аварийного отключения потребителей электроэнергии. Как долго они будут действовать, неизвестно.

Кроме того, в Изюме Харьковской области применены графики аварийных отключений электроэнергии, сообщили в МВА. Без света остаются центральная часть города, юг и юго-западный район. Тем временем в области пока действуют графики.

Напомним, этой ночью РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру. По данным Минэнерго, россияне нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Кроме того, из -за российской атаки несколько районов Киева остались без отопления. В частности, подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов.