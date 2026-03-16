В Украине после ударов РФ новые обесточения: где есть ограничения

Энергетика / © Associated Press

В Украине используются новые аварийные отключения. После ударов РФ возникли новые обесточения в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. В других регионах продолжают действовать почасовые графики.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Как отмечают энергетики, там, где это позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей.

"Из-за последствий предыдущих массированных российских атак во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 прогнозируется применение графиков ограничения мощности для промышленности и почасовых отключений для всех категорий потребителей", - информирует компания.

Украинцам напоминают, что время и продолжительность возможных обесточений по адресам доступны на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Ранее сообщалось, что правительство Украины планирует выделить 11,2 млрд. грн. из резервного фонда госбюджета в защиту критической инфраструктуры. Денежные средства пойдут на усиление защиты 210 объектов в десяти областях. Речь идет прежде всего об энергетических и других стратегических объектах, особенно в прифронтовых регионах. Работы по строительству и усилению защиты планируют начать в ближайшие дни.