В Украине после войны может значительно возрасти преступность: нардеп назвал причину

В Украине может значительно возрасти преступность / © Национальная полиция Украины

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После войны Украина может столкнуться с волной жестокой преступности, поэтому правоохранители уже сейчас должны реагировать, чтобы не допустить такого сценария.

Об этом заявил народный депутат Михаил Цымбалюк, передают Новости.LIVE.

«Нас ожидает после завершения войны совсем другой уровень преступности. Это жестокость, применение огнестрельного оружия. Все зверства, которые совершали и совершают россияне на территории Украины, к сожалению, также будут иметь последствия. Люди живут под постоянным стрессом и внутренним вызовом, и это отражается на окружающих», — отметил Цымбалюк.

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Поэтому он призвал стражей порядка к быстрой реакции, чтобы минимизировать эти риски уже сейчас.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили группировку, которая содержала 31 человека в трудовом рабстве.