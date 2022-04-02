В Украине после войны планируют построить собственную наземную станцию Starlink

В Украине после войны планируют построить собственную наземную станцию Starlink

В настоящее время ближайшие станции находятся в Польше, Литве и Турции.

Министерство цифровой трансформации после победы в войне с Россией собирается совместно с Илоном Маском построить в Украине собственную наземную станцию Starlink от компании SpaceX.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Телеграмме.

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"После победы вместе с Илоном Маском планируем построить собственную наземную станцию Starlink, чтобы улучшить качество спутникового интернета для всех украинцев", – говорится в сообщении.

Как отмечают в Минцифре, из-за отсутствия собственной наземной станции в Украине качество интернета от Starlink на востоке страны хуже, чем на западе. Это объясняется тем, что ближайшие станции расположены в Польше, Литве и Турции.

Напомним, украинским медзаведениям передано 590 станций Starlink от компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

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