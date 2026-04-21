В Украине посреди апреля разгулялась зима: запад накрыли снегопады, ударили морозы (фото, видео)

21 апреля горные районы оказались под слоем снега. Спасатели предупредили о сложных погодных условиях и плохой видимости.

Ирина Лабьяк
Снег на западе Украины 21 апреля

Снег на западе Украины 21 апреля / © скриншот с видео

Пока Украина ждала весеннего тепла, в Карпатах зафиксировали 8 градусов мороза и снегопады. Соцсети заполнили кадры заснеженной Ворохты и популярного курорта Буковель.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и Горные спасатели Прикарпатья.

Возвращение зимы в апреле ошеломило туристов на западе Украины. В Ивано-Франковской области 21 апреля неожиданно выпал снег. В частности, снегом покрылись горы и холмы в Ворохте и горнолыжный курорт Буковель.

Снег продолжал сыпать в Карпатах и утром.

В свою очередь спасатели проинформировали о погоде на горе Поп Иван Черногорский. Утром там было -8°С, облачно, туманно и снежило. Дул северный ветер 8 м/с.

Снег на горе Поп Иван Черногорский 21 апреля

Напомним, синоптики предупреждали, что 21 апреля в Украине сохранится холодная погода с ночными заморозками и дневной температурой +7…+12°C. Ожидаются дожди, на юго-востоке — мощные ливни, а в Карпатах — мокрый снег. Ветер северный, порывистый. На Черниговщине продолжается половодье с возможным подтоплением дорог. Потепление прогнозируют только с 4 мая.

