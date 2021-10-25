В Украине построят новый патронный завод: предыдущий остался в оккупации

Единственный украинский патронный завод располагался в Луганске. С 2014 года его захватили оккупанты.

В Украине планируют построить новый патронный завод, на котором будут производить боеприпасы различных калибров.

Об этом рассказал гендиректор "Укроборонпром" Юрий Гусев, информирует Аrmy іnform.

По его словам, часть боеприпасов создают на базе ГАХК "Артем" (Киев), а часть боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ планируют создавать совместно с международными партнерами.

"Летом этого года было подписано соглашение с канадскими партнерами, и сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование производства, куда наши партнеры должны вложить деньги и технологии", — отметил Гусев.

Отметим, что единственный украинский патронный завод располагался в Луганске. С 2014 года его захватили оккупанты. 28 июля 2014 года украинская авиация нанесла удар по заводу, поскольку террористы заявляли, что доставили на передовую первую партию патронов, якобы произведенных на этом предприятии. С тех пор точных данных о количестве изготовленных боеприпасов нет.

Напомним

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