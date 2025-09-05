В Украине потеплеет: какой будет погода в субботу, 6 сентября

6 сентября в Украине ожидается переменная облачность / © Pixabay

В субботу, 6 сентября, по всей Украине ожидается переменная облачность, а температура воздуха вырастет до комфортабельных +21…+26° днем.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр на своей Facebook-странице.

"Без осадков, лишь на крайнем западе страны днем местами кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды по Украине

В западных и южных областях страны температура воздуха ночью составит +12...+17°, а днем достигнет +24...+29°. В Прикарпатье и Закарпатье ночью и утром местами возможен туман.

На остальной территории Украины ночью ожидается от +9° до +14°, днем столбики термометров будут показывать +21…+26°. Ветер преимущественно северо-восточный, со скоростью 3-8 м/с.

Погода в Киеве и области

В Киевской области и в столице синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер будет северо-восточным, 3-8 м/с.

Температура по области: ночью +9…+14°, днем +21…+26°.

Температура в Киеве: ночью +12...+14°, днем +24...+26°.

Напомним, первая неделя сентября в Украине будет теплой и даже жаркой. Однако уже после 20 сентября в Украину придет холодный арктический воздух вместе с первыми заморозками .