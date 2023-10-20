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В Украине потеплеет, но будут шквалы: прогноз погоды на 21 октября

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Украине потеплеет, но будут шквалы: прогноз погоды на 21 октября

Осень. / Фото: Pexels

В Украине – переменная облачность.

В субботу, 21 октября, дожди в Украине прекратятся . Впрочем, в ряде областей будут сильные поры ветра. Средняя температура будет составлять +15-20°.

Об этом предупреждают в Укргидрометцентре.

В субботу в Украине без осадков. Ночью и утром в северной части, Полтавской, Харьковской и Луганской областях будут дожди. Ночью и утром на севере страны местами туман. В Прикарпатье местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах — 20-25 м/с.

Температура ночью будет составлять 8-13° тепла. На западе и юге страны ночь будет теплее – +14-18°. Днем на большей территории Украины воздух прогреется до +23-28°. На северо-востоке страны столбики термометров покажут +6-11°, а в северной части и восточных областях – 17-22° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 21 октября. / © Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 21 октября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области будет облачно. Синоптики предупреждают о ночных дождях, но днем без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит 8-12 тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +17-22°. В Киеве ночью будет +11-13 °, а днем — 17-19 ° тепла.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет потепление. Осадки в виде мокрого снега пока откладываются.

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Дата публикации
Просмотры
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