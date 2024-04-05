В Украине потеплеет, но будут дожди и грозы: прогноз погоды на 6 апреля

В субботу, 6 апреля, в Украине станет теплее — хотя и будет дождь. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 14-22 тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах – облачно с прояснениями. Ночью в Украине не будет осадков. Днем в Украине, кроме юго-восточной части, — кратковременные дожди, а местами — с грозами. Скорость ветра – 5-10 м/с.

В большинстве областей ночью температура воздуха будет составлять 3-8° тепла. Более прохладной ночь будет на востоке и в Сумской области — 0 5° тепла. Днем в Украине столбики термометров покажут +14-19°. Впрочем, на юге страны воздух прогреется до 22 тепла.

Между тем, на высокогорье Карпат синоптики прогнозируют ночью 0-5° тепла, а днем 5-10° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 6 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 6 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью синоптики осадков не предсказывают. Впрочем, днем кратковременный дождь, а местами — гроза. Скорость юго-западного ветра – 5-10 м/с.

В Киевской области температура ночью будет 3-8 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут +14-19 градусов. В Киеве столбики термометров ночью покажут 5-7 градусов тепла, днем +15-17 градусов.

Как сообщалось ранее, синоптики шокировали прогноз погоды на апрель в Украине. Второй месяц весны ожидается теплым, заморозков не должно быть, но и температурные максимумы превышены не будут.

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