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В Украине повестки в военкомат будут получать нарушители ПДД и комендантского часа

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В Украине повестки в военкомат будут получать нарушители ПДД и комендантского часа

фото/Алексей Белошицкий

Уже первые нарушители получили от правоохранителей повестки.

Мужчинам призывного возраста, которые нарушили комендатский час и являются грубым нарушителем правил дорожного движения, патрульная полиция вручает повестки в военкоматы.

Об этом в среду, 23 марта, заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

"Уважаемые граждане призывного возраста. Патрульная полиция объявляет беспрецедентную акцию. На время войны всех непослушных на блок-постах, нарушителей комендантского часа и грубых нарушителей ПДД ожидает специальный приз", — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, кроме административной ответственности такие нарушители будут получать еще и направление на военно-врачебную комиссию с последующим оформлением в подразделения ВСУ.

"Агрессию и неповиновение в военное время нужно направлять против врага. Первые победители уже получили свои призы", — добавил он.

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