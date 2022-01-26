В Украине повысили минимальный размер алиментов: на какую сумму могут рассчитывать дети

В Украине повысили минимальный размер алиментов: на какую сумму могут рассчитывать дети

Алименты в Украине теперь будут выплачиваться по-новому.

Верховная Рада 26 января приняла закон, предусматривающий увеличение минимального размера алиментов в Украине.

За принятие законопроекта №3881 проголосовали 299 депутатов, об этом стало известно из трансляции Рады.

Теперь совокупный размер алиментов, взимаемых на ребенка с его матери или отца, должен составлять 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Раньше это было 30%.

"Принятие проекта Закона позволит повысить правовые гарантии надлежащей реализации права на содержание детей, нуждающихся в материальной помощи со стороны плательщика алиментов, а именно совершеннолетнего трудоспособного лица, имеющего необходимые для алиментирования средства", — говорится в пояснительной записке.

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Кроме того, принятый законопроект определяет минимальный рекомендуемый размер таких алиментов на уровне одного прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. Также документ закрепляет размер временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов на уровне 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Для того чтобы семья получала алименты из госбюджета, есть ряд условий:

место жительства или пребывания родителей неизвестно;

они уклоняются от уплаты алиментов;

не имеют возможности содержать ребенка;

Что касается взыскания с другого члена семьи, то совокупный размер алиментов теперь составляет размер прожиточного минимума для ребенка. Назначает его суд, рассмотрев доход плательщика. Минимальные месячные выплаты по состоянию на данный момент будут следующими:

для детей до 6 лет – 2 100 гривен,

для детей от 6 до 18 лет – 2 618 гривен.

Следует отметить, что с 1 июля 2022 года прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет возрастет до 2201 грн, а с 1 декабря — до 2272 грн.

С 1 июля 2022 года прожиточный минимум для детей в возрасте от 6 до 18 лет, ожидается, что возрастет до 2744 грн, а с 1 декабря – до 2833 грн.

Напомним, в Сумской области мать через суд заставила дочь помогать ей деньгами.

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