В Украине повысят цены на оформление документов: насколько вырастут услуги

Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства теперь составит 950 грн.

С 7 октября в Украине меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ".

Об этом сообщается в Паспортном сервисе.

В настоящее время тариф на пакет сервисных услуг "Стандарт" составит:

Оформление гражданам Украины паспортных документов – 650 грн;

Оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера – 1250 грн;

Обмен водительского удостоверения — 950 грн;

Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства – 950 грн;

Проставление апостиля – 650 грн.

Насколько выросли цены

В то время как ранее стоимость услуг по вопросам оформления паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карты составляет:

Оформление ID-карты впервые (по достижении 14-летнего возраста) — 540 ₴

Обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту — 990 ₴ (в обычном порядке), 1 360 ₴ (в срочном порядке)

Обмен ID-карты — 990 ₴ (в обычном порядке), 1 360 ₴ (в срочном порядке).

"Специалисты Центров обслуживания граждан "Паспортный сервис" предоставляют консультации онлайн и в телефонном режиме. Если у вас есть вопросы по сервисным услугам — напишите в частные сообщения на официальных страницах в Фейсбуке и Инстаграме или позвоните в контактный центр по номеру ", — говорится в сообщении .

Напомним, что Украина закрывает подразделение "Паспортного сервиса" в Турции. В Стамбуле проект был экспериментальным.

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