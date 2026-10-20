В Украине повысят пенсии: кому насчитают до 26 тысяч в ноябре

Отдельным гражданам выплатят максимальные пенсии

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В ноябре 2026 отдельные категории граждан получат пенсию в максимальном размере. Это суммы, рассчитанные по специальным формулам и ограниченные 10 прожиточными минимумами для людей нетрудоспособного возраста.

В Пенсионном фонде сообщили, что получать максимальные пенсии могут исключительно те, кто в течение своей трудовой деятельности выполнял особую работу. В частности, это бывшие работники, работа которых имела статус повышенного риска для жизни и здоровья, сотрудники силовых и государственных органов.

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Отдельные правила расчета действуют для максимальных пенсий, назначенных по специальным законам. В частности, они касаются госслужащих , прокуроров , судей , народных депутатов , должностных лиц НБУ и членов Кабмина , работников местного самоуправления , ученых , военнослужащих , чернобыльцев , журналистов и судебных экспертов .

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Однако уровень максимальной пенсии в Украине не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. То есть в ноябре 2026 года ПФУ насчитает 25 950 грн, ведь минимум сейчас составляет 2 595 грн.

Ограничение пенсий

Согласно закону "О Государственном бюджете на 2026 год", максимальный размер пенсии будет ограничен определенными рамками. Однако это не касается военных, защищавших Украину с 2014 года.

Снижающие коэффициенты коснутся выплат, что превысит 10 прожиточных минимумов:

0,5 (50%) — если выше 10 прожиточных минимумов и до 11;

0,4 (40%) — на выплату более 11 минимумов до 13;

0,3 (30%) - на сумму, которая превысит 13 минимумов, однако не более 17;

0,2 (20%) - на выплату, что превысит 17 минимумов, однако не более 21;

0,1 (10%) — если сумма будет выше 21 прожиточного минимума.

В Украине вырастут пенсии

В 2027 году пенсии возрастут больше, чем в 2026 году. В процентах оно окажется самым значительным для тех, у кого пенсии минимальны, а вот в гривнах будут иметь преимущество те, у кого пенсия большая. Ожидается, что массовых повышений будет несколько: с 1 января, с 1 марта и с 1 апреля (для работающих).

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Согласно Бюджетной декларации на 2027-2029 годы, прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан должен вырасти с 2595 до 2878 грн (+10,9%). Соответственно вырастет минимальная пенсия (на 283 грн), максимальная (до 28 780 грн) и доплаты за сверхурочный стаж.

Наибольший прирост в гривнах получат граждане с более высокими пенсиями. Для оформивших выплаты в 2024–2026 годах будут действовать сниженные коэффициенты, а работающие пенсионеры и лица в возрасте от 70 лет получат дополнительные перерасчеты и надбавки в течение 2027 года.

Однако также пенсию могут уменьшить вчетверо не из-за перерасчета, а из-за законных содержаний. В ПФУ объяснили, в каких случаях по выплатам могут получить до 20% или 50%, а когда пенсионеру выплачивают только 25% назначенной суммы.

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