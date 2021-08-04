В Украине повысят выплаты работникам центров олимпийской подготовки: решение правительства

Таким образом для тренеров высокой квалификации хотят создать более благоприятные условия работы.

С 2022 года в Украине увеличат надбавки от 15 до 100 процентов должностного оклада работникам центров олимпийской подготовки.

Соответствующее решение приняли чиновники на заседании правительства 4 августа.

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Выплаты повысят за особые условия труда, тренерскую квалификацию, подготовку спортсменов. Повышаем выплаты работникам центров олимпийской подготовки.

"Это поможет создать более благоприятные условия работы для тренеров высокой квалификации, которые будут обучать следующее поколение украинских медалистов и победителей во всех видах спорта", — написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

Напомним, в этом году по инициативе президента Зеленского правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%". Так, за 5 месяцев программе уже воспользовались 648 семей, а общий объем кредитования составил 550 млн грн.

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