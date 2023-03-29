В Украине появилась новая дерзкая мошенническая схема во время "обмена валют": работает беспилотник

Организованная преступная группа совершала мошенничества в разных областях государства
Полицейские разоблачили группу мошенников, которые с помощью дрона похищали деньги во время так называемого "обмена валют".
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"Злоумышленники брали в аренду помещение под якобы пункт обмена валют и сразу проводили "ремонт": делали отверстие в потолке для квадрокоптера и еще одно — в стене для побега "кассира". Полицейские задержали злоумышленников при попытке обмануть очередного клиента", — сказано в заявлении полиции.
Добавляют, организованная преступная группа совершала мошенничества в разных областях государства. В ее состав входило пять человек: трое мужчин и две женщины, четко распределившие между собой "функции".
Как работала мошенническая схема
Действовали фигуранты по заранее разработанной схеме: в сети Интернет размещали объявления с предложением приобрести иностранную валюту по более выгодному курсу, чем в других обменниках. При этом их интересовали только большие суммы. Далее они договаривались о встрече с потенциальным покупателем, затем брали в аренду помещение для обустройства обменного пункта. Когда "кассирша" получала деньги для обмена, сразу звонила "руководителю" с просьбой "открыть сейф" — это и был сигнал для сообщника-оператора беспилотника.
Затем она переводила деньги в сетку, прикрепленную к дрону, и снова звонила по телефону "руководителю", но на этот раз просила "закрыть сейф": после этих слов беспилотник с деньгами исчезал, а работница "обменника" убегала через "запасной выход". Только тогда клиент понимал, что его обманули.
Полицейские задержали фигурантов при очередной попытке мошенничества. Дрон с деньгами, которые они пытались присвоить, удалось посадить.
Что полицейские нашли у мошенников во время обыска
Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов, а также в гаражных помещениях и автомобилях, которые они использовали при подготовке и совершении преступлений. В результате изъяли:
- машины,
- беспилотный летательный аппарат,
- пульт управления им,
- деньги,
- номерные знаки, которые злоумышленники использовали для "прикрытия" при совершении преступлений.
Уже установлено, что фигуранты обманули троих граждан и присвоили около 50 тысяч евро и 25 тысяч долларов. Как сообщают правоохранители, в настоящее время продолжаются меры по установлению причастности злоумышленников к аналогичным преступлениям на территории государства, а также разоблачению полного круга лиц, привлеченных к противоправной деятельности.
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