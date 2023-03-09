В Украине появилась новая мошенническая схема: выдают себя за "Новую почту" и воруют деньги

Мошенники придумали новый способ обмана украинцев через "Новую почту". В соцсетях они массово рассылают сообщения о розыгрыше шести тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе самой компании.

Как отмечается, мошенники стали распространять по Сети сообщение о розыгрыше денег, приуроченном к 8 марта. Нечистые на руку граждане используют бренд "Новой почты" и призывают украинцев переходить по ссылке и оставлять свою личную информацию.

Однако делать этого ни в коем случае нельзя.

"Как понять, что это фейковый сайт: внимательно посмотри на ссылку в сообщении. Все подлинные ссылки на наш сайт имеют адрес novaposhta.ua. Не переходите по ссылкам от незнакомцев, пишущих в мессенджерах. Они могут содержать вирусы или вредоносные программы. Не устанавливайте приложения, которые присылают незнакомцы и не привязывайте к ним свои банковские карты. Если же вы все же перешли по ссылке, обновите пароли от всех аккаунтов : почты, сайтов, приложений, чтобы их не смогли сломать мошенники", — отметили в "Новой почте".

Напомним, что в Украине разоблачили злоумышленников, которые оформляли кредиты на пропавших без вести и пленных.

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