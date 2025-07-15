В Украине появилась новая серия беспилотных катеров для боев на реке

Речной беспилотный Black Widow / © Суспільне

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Украина запускает новое поколение беспилотных катеров, способных проникать в самые узкие речные каналы и поражать врага с неожиданных направлений. Эти дроны меняют правила игры на воде, особенно на фронтах вблизи Херсона.

Об этом пишет издание Defense News.

Украинская компания NoviTechNe в этом месяце представила новый беспилотник длиной около одного метра под названием «Ursula».

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Эта многофункциональная система способна проводить разведку на реке, действовать как плавающая мина или же выводить беспилотник с передачей изображения от первого лица (FPV-дрон) прямо из воды.

На видео, обнародованном производителем, беспилотник маневрирует среди прибрежной растительности, неся на себе, что вероятно, небольшой FPV-дрон.

«Ursula» — не первый беспилотник такого типа, с которым экспериментируют украинские компании.

В течение зимы центр оборонных технологий Brave1, ответственный за внедрение новых образцов вооружения, сообщил об испытаниях украинскими военными системы «Black Widow 2». Этот аппарат также имеет длину около одного метра, может нести нагрузку до трех килограммов и преодолевать расстояние до 10 километров.

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Ключевыми характеристиками таких речных дронов являются низкий силуэт и компактные размеры, что делает их гораздо менее заметными по сравнению с более крупными USV, которыми обычно пользуется Украина, такими как Magura или Seababy длиной до шести метров.

«Фокус Украины на разработке таких беспилотников для операций во внутренних водоемах объясняется необходимостью противодействия российской активности на Днепре, особенно в Херсонской области. Нужно было создать способность маневрировать сетью каналов и вести удары по противнику», — объясняет Федерико Борсари, аналитик Центра европейской политики (CEPA) по трансатлантической безопасности.

Украинские силы могут использовать эти платформы для запуска FPV-средств с неожиданных позиций вблизи российских позиций на мелководном Днепре или поражать вражеские баржи с логистикой.

По словам Борсари, хоть меньшие размеры и ограничивают полезную нагрузку, они лучше подходят для речных каналов благодаря высокой маневренности и незаметности во время оборонительных операций и скрытых атак.

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«Размер — ключевой параметр для систем, которые должны действовать в мелководье», — считает он.

Реки, такие как Днепр, с его почти 981 километром протяженности в пределах Украины, играют существенную роль в войне, служа естественными оборонительными линиями. Их мосты — важные объекты и узкие места, за которые обе стороны ведут ожесточенную борьбу.

Операции на реках имеют свои тактические вызовы: навигацию затрудняют песчаные перекаты, прибрежная растительность, ветки и даже неглубокие участки. Уровень воды часто меняется, что делает движение непредсказуемым.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский презентовал партнерам оружие, которое может уничтожить Крымский мост.

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