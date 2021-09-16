В Украине появилась новая смертельная игра для детей: дышат газом и снимают видео для Сети

В Украине появилась новая смертельная игра для детей: дышат газом и снимают видео для Сети

От нее недавно в Днепропетровской области умер подросток.

В Украине у детей появилась новая опасная игра, которая уже привела к гибели. Ребята вдыхают газ из зажигалок и баллонов для их заправки.

Об этом на своей странице написал врач Евгений Комаровский.

По его словам, опасная игра называется сниффинг — это вид современного токсикомании, когда дети вдыхают газ из зажигалок или баллонов для их заправки. В зоне риска дети младшего школьного возраста, а также подростки.

"Внимательно следите за появлением у детей зажигалок и других емкостей с газом. Это может свидетельствовать о том, что ребенок в опасности", — подчеркнул Евгений Комаровский.

Напомним, что в Днепропетровской области 15-летний подросток надышался газа, упал и умер. Баллон дети купили в магазине, объяснив, что берут его для Тик-Тока.

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