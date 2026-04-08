В Украине появились автомобильные номера оливкового цвета: кому их выдают
Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что произошло не только техническое изменение цвета номерных знаков, но и «изменение реальности».
По инициативе Министерства иностранных дел Украины дипломатические номерные знаки теперь будут оливковыми. Новый цвет выбран для повышения узнаваемости транспортных средств дипломатического корпуса в дорожном потоке.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
При этом структура номерных знаков не изменилась: первые три цифры — код дипломатического учреждения, следующие — индивидуальный номер автомобиля.
«Раньше первый дипломатический номер принадлежал государству-агрессору России. Сегодня это исправлено. Мы наводим порядок — системно и без компромиссов убираем Россию отовсюду, где она до сих пор оставалась. Теперь первый номер получают дипломаты нашего ключевого партнера», — подчеркнул он.
Начальник Главного сервисного центра МВД Александр Малыш отметил, что изменения касаются не только обновления внешнего вида дипломатических номеров, но и совершенствования процессов учета и контроля.
Отдельное внимание уделено унификации учета номерных знаков, чтобы избежать возможных недоразумений или сложностей, в частности тех, что иногда возникают при использовании индивидуальных номерных знаков.
