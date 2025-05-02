В Украине появились новые плацкартные вагоны: как они выглядят (фото)

Поезд "Укрзализныци"

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В пятницу, 2 мая, «Укрзализныця» получила 6 новых плацкартных вагонов на 58 мест каждый. На выходных они пополнят состав двухгруппового поезда 22/21-104/103 Львов— Харьков, Краматорск.

Об этом сообщили в «Укрзализныце», подчеркнув, что впервые в истории независимой Украины произошла закупка именно плацкартных вагонов.

Новые вагоны, построенные Крюковским вагоностроительным заводом, отличаются рядом новшеств.

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В частности, полочки получили мягкие боковые спинки, конструкция лестницы стала более удобной для подъема на верхнюю полку, а мини-перегородки обеспечивают несколько большую приватность по сравнению со старыми модификациями плацкарт.

Новый плацкартный вагон «Укрзализныци»

Под нижними полками появилось место для хранения негабаритной ручной клади вроде военных рюкзаков или туристических чемоданов. Сглаживается разница между нижней и верхней полками за счет наличия сверху раскладных индивидуальных столиков и места для сидения.

Новый плацкартный вагон «Укрзализныци»

Интерьер вагонов стал заметно светлее за счет новой обивки, а также улучшенного управляемого освещения салона.

Новый плацкартный вагон «Укрзализныци»

Конструкторы уделили внимание навигации для людей с нарушениями зрения: контрастная маркировка выделяет ручки, перила и другие элементы взаимодействия в вагоне, навигация шрифтом Брайля расположена на рекомендованной собственно людьми с нарушениями зрения высоте, а нумерация мест дополнительно продублирована объемной печатью.

Новый плацкартный вагон «Укрзализныци»

Традиционно в новых вагонах у каждого места есть розетки с USB и Type-С, а также 3-режимные индивидуальные светильники. Стандартом как в новых, так и в капитально восстановленных вагонах уже стали кондиционеры, вакуумные туалеты и пеленальные столики.

В «Укрзализныце» сообщили, что новые плацкартные вагоны стали очередной партией из числа 66 заказанных в 2023 году в рамках государственной программы обновления подвижного состава.

Напомним, ранее в поезде Киев-Ужгород появился новый детский вагон, предназначенный для путешествий родителей с детьми от 0 до 8 лет.