В Украине появились новые подозрения на заражение опасным штаммом COVID "Дельта" — главный санврач

Точное количество случаев "Дельты" неизвестно.

В Украине появились новые подозрения относительно заражения людей опасным штаммом COVID "Дельта". Однако точное количество таких больных неизвестно.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Скорее всего, на следующей неделе мы уже получим финальное подтверждение относительно новых образцов, там уже есть подозрения на "Дельту". Поэтому, скорее всего, цифры будут обновляться", — сказал Кузин.

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Напомним, три недели назад, 23 июня, в Украине официально было подтверждено два случая COVID-19, которые спровоцировал штамм "Дельта".

Отметим, вспышка индийского штамма "Дельта" в Украине может произойти уже в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков, что более вероятно. Об этом заявила врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская.

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