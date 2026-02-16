В Украине появились пилоты F-16 из США и Нидерландов — Intelligence Online

Самолеты F-16 / © Associated Press

Реклама

Американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми F-16 в Украине.

Об этом пишет французское издание Intelligence Online.

По информации издания, для защиты воздушного пространства Киева и Киевщины была сформирована эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов. Они привлекаются для борьбы с российскими крылатыми ракетами, в частности, «Калибрами» и Х-101, а также ударными беспилотниками.

Реклама

Intelligence Online утверждает, что в подразделении служат американские пилоты с боевым опытом в Афганистане. Еще один пилот не так давно участвовал в операциях на Ближнем Востоке, после чего присоединился к защите Украины.

Нидерландские пилоты обучались в элитных европейских школах воздушного боя, специализирующихся на современных тактиках перехвата и высокотехнологичной войны в воздухе.

Журналисты выяснили, что эта международная эскадрилья была непублично сформирована в последние недели. Ее основная цель — противовоздушная оборона столичного региона.

Intelligence Online выяснила, что западные ветераны работают по временным контрактам по полгода, предусматривающим ротацию. Они не имеют официальных званий в структуре украинской армии и не фигурируют в открытых списках личного состава.

Реклама

Главная ценность западных пилотов — опыт с высокотехнологичным оборудованием, таким как прицельно-разведочные контейнеры Snipe производства компании Lockheed Martin. Эта высокоточная электрооптическая и инфракрасная система позволяет осуществлять идентификацию на большом расстоянии, сопровождать быстрые цели и действовать в сложных погодных условиях.

По информации источников ІО, близких к Генеральному штабу, украинские экипажи уже имели общее базовое понимание этой технологии, однако им не хватало опыта и длительной практики.

Никаких подтверждений этой информации от Командования Воздушных Сил ВСУ, Генштаба или Минобороны Украины не было.

Ранее в Defense Express сообщили, что Украина обогнала США по некоторым аспектам применения F-16.