В Украине появились вакансии для уникальных специалистов: кого трудно найти

Среди профессий, которые сегодня очень редки, есть и очень интересные вакансии.

В Украине в 2024 году наиболее востребованными среди работодателей были рабочие профессии, такие как строитель, сантехник, электрик, слесарь, сварщик и швея. В то же время среди редких вакансий встречаются действительно необычные профессии.

Об этом сообщил Государственный центр занятости Украины.

ТОП редких профессий

Аппаратчик выращивания дрожжей — специалист, занимающийся размножением и выращиванием дрожжей для различных отраслей пищевой промышленности, от хлебопекарства до производства кормов для животных. Эта профессия требует высокой точности контроля температуры, влажности и ингредиентов.

Настройщик пианино и роялей — специалист, точно настраивающий музыкальные инструменты, устраняющий дефекты, реставрирует их и обеспечивающий правильную работу более 10 тысяч деталей в пианино и рояле. Это искусство, требующее глубоких знаний и мастерства.

Халвомесильник – специалист, отвечающий за приготовление восточных десертов, таких как халва, контролируя точность смешивания белковой, ореховой и карамельной массы. Эта профессия сочетает технологии и искусство, где точность и соблюдение рецептуры является ключом к успеху.

Натурщик – "живой объект искусства", человек, позирует для художников или фотографов. Требования к этой профессии включают в себя физическую выразительность, гибкость, выносливость и способность стоять неподвижно в течение длительного времени, что делает эту работу физически сложной.

Бутафор – мастер, создающий муляжи предметов, которые появляются в театрах, кино, музеях или магазинах. Это может быть создание разных объектов, от реквизита до декоративных элементов, и требующее не только творческого подхода, но и высокого технического мастерства.

Пастижер – специалист, создающий парики, шиньоны, брови, усы и бороды для театра, кино и модной индустрии. Эта профессия требует возможности трансформировать людей, создавая как классические, так и фантастические образы.

Эмбриолог – специалист в области репродуктивной медицины, помогающий создавать новую жизнь с помощью современных методов, таких как экстракорпоральное оплодотворение. Это сложная и ответственная профессия, которая дает шанс многим людям стать родителями и доставляет уникальное удовольствие от помощи в достижении чудес в медицине.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинскому бизнесу пока не хватает более 3 млн работников, что составляет 32% от численности персонала.

Читайте также: