В Украине появилось 40 млрд молодых деревьев — эколог назвал это место

Лес вырос до 7 метров в 2 года — но цена может быть слишком высокой Фото: иллюстративный / © Суспільне

Реклама

Бывшая акватория Каховского водохранилища через два года после осушки превратилась в густые заросли, простирающиеся на десятки километров.

Об этом в комментарии «Эспрессо» рассказал эколог «Украинской природоохранной группы» Алексей Василюк.

Пока на обнаженном дне водоема стремительно формируются лесные массивы, дельта Днепра оказалась под многометровыми иловыми отложениями, отметил эколог.

Реклама

Фото от 13 июня 2025 года, Общественное Запорожье / © Суспільне

Он подчеркнул, что после подрыва Каховской ГЭС российскими военными происходит уникальный естественный процесс, который до сих пор не наблюдался в таких масштабах.

По словам исследователя, территория бывшего водохранилища только через два сезона заросла естественным пойменным лесом — вербово-тополевым массивом, существовавшим здесь до строительства ГЭС. Молодые деревья достигают 3,5 м уже после первого года роста, а до второго — примерно 7 м.

Ученые не ожидали столь стремительного развития и объясняют его идеальными условиями для прорастания семян, распространивших пух во время плодоношения деревьев.

Эколог отмечает, что в настоящее время плотность молодых деревьев очень высока — до 90 саженцев на квадратный метр, что потенциально составляет около 40 млрд проростков. Однако окончательный лес сформируется после естественного отбора, когда останется только одно дерево из примерно 200. Каким будет этот процесс и его конечный результат, учёные пока прогнозировать не могут.

Реклама

Вместе с тем, подрыв ГЭС вызвал серьезную экологическую угрозу для нижнего Днепра.

«Вместе с водой были вынесены миллионы тонн ила, которые засыпали дельту и плавни. В этой части Днепра обитали 12 уникальных видов моллюсков и ракообразных, которые не встречаются больше нигде. Сейчас территория находится под толстым слоем отложений, а из-за боевых действий у нас нет возможности исследовать, выжили ли эти виды», — объясняет Василюк.

Ранее говорилось и о том, что после падения уровня Днепра из-за подрыва Каховской ГЭС на поверхность вышел донный ил реки Сухая Московка, которую еще называют «красная река».