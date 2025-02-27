В Украине появилось новое основание для установления инвалидности: подробности Минздрава

Это изменение касается как гражданских, так и военных.

Люди, пережившие пленение, пытки или другие повреждения здоровья в результате незаконного содержания, могут получить статус инвалидности.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

"Это изменение касается как гражданских лиц, так и военных. Это важный шаг, который признает реальные последствия вооруженной агрессии для здоровья людей и ограничений жизнедеятельности, которые возникают в результате этого", — говорится в сообщении.

Как это будет работать

Сначала Комиссия по вопросам установления факта лишения свободы подтверждает случай удержания. Если решение положительное, человека вносят в реестр и выдают соответствующий документ. Далее врач формирует направление на оценку, а экспертная комиссия определяет уровень ограничений в повседневной жизни. При наличии оснований устанавливается группа инвалидности и доступные формы поддержки.

"Человек с инвалидностью сможет получить вспомогательные средства реабилитации, социальные выплаты и другие формы поддержки. Эти изменения направлены на то, чтобы обеспечить поддержку лиц, пострадавших от вооруженной агрессии", — говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, Шмыгаль рассказал, сколько защитников Чернобыля до сих пор находится в российском плену.

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