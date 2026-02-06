В Украине появилось противодействие российским крылатым ракетам

Михаил Федоров / © anothermag.com

Канада начала передачи Украине партии авиационных ракет AIM, которые станут критическим усилением системы ПВО для перехвата вражеских крылатых ракет. Кроме поставки оружия, страны договорились о совместном производстве дронов и строительстве защищенных подземных центров для подготовки военных.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

О результатах встречи Министра обороны Украины Михаила Федорова с канадским коллегой Дэвидом Макгинти сообщает пресс-служба Минобороны.

Ракеты AIM и инициатива PURL

По официальным данным, ракеты AIM уже находятся в процессе трансфера. Они предназначены для эффективного противодействия массированным воздушным атакам РФ. Федоров отдельно поблагодарил Оттави за вклад в программу PURL, которые стали решающими для отражения последних ударов врага. Украина рассчитывает на сохранение этой динамики в течение всего 2026 года.

Кооперация в сфере беспилотников

Одним из ключевых пунктов переговоров стало соглашение о промышленном сотрудничестве. Украина заинтересована в канадских технологиях управления дронами.

Стороны планируют совместное производство БПЛА.

Предполагается прямая кооперация между правительствами и частными оборонными компаниями обеих стран.

Обучение «под землей»

Важные изменения коснутся и подготовки украинских защитников. Основной фокус — на сохранении жизней и трансформации системы обучения.

«Учебные центры постепенно перемещаются под землю для повышения безопасности», — отметили в Минобороны.

Новая модель подготовки предполагает формат «лучшие обучающие других», что позволит масштабировать боевой опыт опытных инструкторов на все Силы обороны.

Следует отметить, что Канада является одним из ключевых партнеров Украины в сфере военной подготовки (операция UNIFIER) и поставок бронетехники. Ракеты класса «воздух-воздух» AIM (в частности, AIM-9 Sidewinder или AIM-120 AMRAAM), в зависимости от модификации, могут быть адаптированы для запуска из наземных комплексов ПВО, что значительно повышает плотность защиты украинского неба.

Напомним, Канада предоставила Украине 2,5 миллиарда канадских долларов. Эти средства будут направлены на экономическую поддержку государства, в частности, на проекты по восстановлению инфраструктуры, страдающей от постоянных российских атак.