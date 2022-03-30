В Украине появился легион "Свобода России" из бывших военных РФ, восставших против режима Путина

В Украине появился легион "Свобода России" из бывших военных РФ, восставших против режима Путина

Добровольцы выступают против режима Путина.

В Украине появился легион "Свобода России", куда принимают добровольцев из числа бывших российских военных, выступающих против режима президента РФ Владимира Путина.

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Об этом сообщается на канале легиона "Свобода России" в Telegram.

Первые добровольцы легиона проходят индивидуальную подготовку. Под руководством инструкторов из Вооруженных сил Украины они изучают гранатомет NLAW.

"Кроме того, командиры подразделений легиона ознакомились с оперативной обстановкой на фронтах и выразили совместное пожелание от всех добровольцев провести первое сражение против цепных собак режима Путина — кадыровцев", — говорится в сообщении.

Напомним, за Украину воюют представители 52 стран мира в составе Интернационального легиона.