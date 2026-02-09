- Дата публикации
В Украине появился онлайн-кабинет пациента: кто и как может им воспользоваться
В Украине официально запустили электронный Кабинет пациента, который позволяет подписать декларацию с врачом за считанные минуты прямо из дома.
В Украине заработал электронный Кабинет пациента, благодаря чему теперь украинцы могут заключить декларацию с врачом онлайн.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В этом кабинете хранятся персональные данные пациента и декларации с врачами. Украинцам не придется больше идти в больницу, чтобы подать декларацию врачу или обновить телефонный номер в электронной системе здравоохранения.
Кабинет доступен для всех совершеннолетних украинцев, а также для подростков от 14 до 18 лет при наличии собственной электронной подписи. В частности, подростки могут самостоятельно войти в кабинет и просматривать свои данные, а при подтвержденной гражданской дееспособности (и наличии соответствующих документов) — подавать декларацию и вносить необходимые изменения в свои персональные данные при необходимости.
Что уже доступно в личном кабинете пациента?
просмотр и обновление персональных данных в электронной системе здравоохранения;
просмотр действующих и предыдущих деклараций с врачом;
поиск врача и подача декларации онлайн — без визита в медучреждение;
управление доступами для электронных кабинетов, которым вы предоставили разрешение на обработку своих персональных данных.
В настоящее время в кабинете пациента доступны персональные данные пациентов и декларации с врачами. Доступ к медицинской карте (анализам, рецептам и диагнозам) будет появляться постепенно — на следующих этапах.
Как начать пользоваться?
Вход в кабинет пациента осуществляется через специальные э-Кабинеты. Это может быть э-Кабинет, разработанный государством (э-Кабинет национальной системы ЭСОЗ) или бизнесом (пациентской информационной системой).
Можно выбрать любой кабинет — их главные возможности одинаковы, но частные кабинеты могут предлагать свои дополнительные функции.
