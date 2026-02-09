В Украине появился онлайн-кабинет пациента: кто и как может им воспользоваться

Минздрав запускает электронный Кабинет пациента: полный список новых функций / © pexels.com

В Украине заработал электронный Кабинет пациента, благодаря чему теперь украинцы могут заключить декларацию с врачом онлайн.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В этом кабинете хранятся персональные данные пациента и декларации с врачами. Украинцам не придется больше идти в больницу, чтобы подать декларацию врачу или обновить телефонный номер в электронной системе здравоохранения.

Кабинет доступен для всех совершеннолетних украинцев, а также для подростков от 14 до 18 лет при наличии собственной электронной подписи. В частности, подростки могут самостоятельно войти в кабинет и просматривать свои данные, а при подтвержденной гражданской дееспособности (и наличии соответствующих документов) — подавать декларацию и вносить необходимые изменения в свои персональные данные при необходимости.

Что уже доступно в личном кабинете пациента?

просмотр и обновление персональных данных в электронной системе здравоохранения;

просмотр действующих и предыдущих деклараций с врачом;

поиск врача и подача декларации онлайн — без визита в медучреждение;

управление доступами для электронных кабинетов, которым вы предоставили разрешение на обработку своих персональных данных.

В настоящее время в кабинете пациента доступны персональные данные пациентов и декларации с врачами. Доступ к медицинской карте (анализам, рецептам и диагнозам) будет появляться постепенно — на следующих этапах.

Как начать пользоваться?

Вход в кабинет пациента осуществляется через специальные э-Кабинеты. Это может быть э-Кабинет, разработанный государством (э-Кабинет национальной системы ЭСОЗ) или бизнесом (пациентской информационной системой).

Можно выбрать любой кабинет — их главные возможности одинаковы, но частные кабинеты могут предлагать свои дополнительные функции.

© Міністерство охорони здоров'я України

