В Украине появился реестр нотариусов, работающих в военное время

Список регулярно дополняется.
Опендатабот вместе с Нотариальной палатой Украины создали реестр нотариусов со всей Украины, которые продолжают работать, несмотря на военное время.
Список нотариусов будет регулярно дополняться.
"Из-за военного положения большинство нотариальных контор закрыто. Однако для эвакуации и пересечения границы детей не с родителями, а другими родственниками или же доверенными лицами требуется нотариально заверенное согласие родителей", — говорится в сообщении.
Для украинцев доступен список нотариусов, их контакты и режим работы. Нотариусы в списке отсортированы по городам и районам.
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