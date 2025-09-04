- Дата публикации
В Украине появится еще один город – что известно
В Украине поселок Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области получает статус города.
Кабинет Министров Украины одобрил проект постановления Верховной Рады по отнесению поселка Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области в категорию городов.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что изменение статуса открывает новые возможности для развития общества и усиливает его позиции в области.
”Для жителей это может принести дополнительные ресурсы и программы поддержки”, – добавил он.
Проект постановления предлагает официально внести Слобожанское в список городов Украины, что позволит поселку получить дополнительные административные полномочия и государственную поддержку для инфраструктурного развития.
Также напомним, что в Верховной Ралли зарегистрировали проект постановления, предусматривающего изменение административного устройства Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Харьковской областей.