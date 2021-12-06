В Украине появится Фонд будущих поколений: детали о законопроектах касательно "экономического паспорта"

Проект закона определен как безотлагательный.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "Об экономическом паспорте", предусматривающий создание Фонда будущих поколений.

В Офисе главы государства сообщили подробности.

Так, в частности, отметили, что согласно документу, Фонд будет иметь целью накопление государственных взносов в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществления выплат его участникам. Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда.

Государственные взносы будут осуществляться каждый год на каждого участника Фонда до достижения им 18 лет.

После достижения гражданином Украины совершеннолетия эти выплаты могут использоваться на:

обучение в учебных заведениях Украины;

покупку собственного жилья на территории Украины;

перевод средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения;

лечение (при достижении 18-летнего возраста).

Кроме того, глава государства подал на рассмотрение парламента связанные с предыдущим три законопроекта: "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта", "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения средств Фонда будущих поколений" и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений".

Этими документами предлагается урегулировать вопрос осуществления государственных взносов в систему экономического паспорта, освобождение от налогообложения средств, привлеченных в пользу участников Фонда, и дохода, полученного налогоплательщиком из Фонда, а также вопросы, связанные с нарушением интересов участников Фонда.

"Средства, которые смогут получить молодые люди для оплаты своего обучения, дадут им больше гибкости в выборе образовательной траектории. Образовательные возможности и перспективы молодых людей на рынке труда будут меньше зависеть от материального обеспечения их родителей", — отметил Зеленский.

Кроме того, с началом осуществления Фондом первых выплат, увеличится спрос на недвижимость, а также на инвестирование в пенсионные фонды, что станет мощным толчком для развития рынка недвижимости и накопительной пенсионной системы.

"Возможность использовать средства для лечения поможет детям с тяжелыми болезнями покрыть – хотя бы частично – необходимые расходы. При этом родители смогут самостоятельно выбрать заведение, где можно получить такую помощь. Это будет способствовать развитию соответствующих медицинских услуг", – отметил глава государства.

Напомним, 1 декабря в своем ежегодном послании к парламенту Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об "экономическом паспорте украинца", которым предусмотрено открытие персональных счетов для детей, где будут накапливаться платежи от использования недр.

В свою очередь, глава Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев объяснил, когда дети достигнут совершеннолетия, на их счетах будет по 10 тысяч долларов. Они смогут потратить эти деньги на образование или на них приобрести собственное жилье в стране. Предполагают, что такую возможность будут давать детям, родившимся с 2019 года.

Отметим, что об "экономическом паспорте украинца" шла речь еще в предвыборной программе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Предполагалось, что каждый украинец, рожденный после 1 января 2021 года, сможет накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ. А после достижения гражданами совершеннолетия, они смогут перечислять средства на личные счета.