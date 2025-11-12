Дроны для перехвата "Шахедов" / © из соцсетей

Французская компания Atreyd отправила в Украину новую систему противовоздушной обороны DWS-1, которую называют «стена дронов». Она будет защищать не только от ударов российских «Шахедов», а может сбивать даже КАБы.

Как сообщил изданию Business Insider представитель компании-производителя, система ПВО будет развернута в течение ближайших недель.

«Стена дронов» состоит из десятков малых FPV-дронов с небольшими взрывными зарядами. После радарного обнаружения воздушной угрозы они взлетают и формируют «завесу» в воздухе для перехвата и уничтожения вражеских БПЛА.

Система работает автономно на базе искусственного интеллекта, один оператор может контролировать до 100 дронов.

Сначала эту технологию будут использовать для защиты городов и критической инфраструктуры от «Шахедов», а впоследствии и для перехвата КАБов.

Во время испытаний система ПВО показала 100% эффективность.

Производство DWS-1 уже налажено во Франции и Украине, а впоследствии будет запущено и в США.

Напомним, недавно президент Зеленской сообщил, что Украина работает над закупкой дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot у США, чтобы усилить защиту от ракетных атак.

В начале ноября сообщалось о поставках из Германии двух установок зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot.