В Украине появится Комитет по национальному единству и информационной политике: для чего это нужно

Основная цель нового комитета – консолидация усилий в сферах национального единства, формирование государственной информационной политики и развитие культурной дипломатии.
Правительство Украины приняло решение о создании Комитета по национальному единству, информационной политике и культуре.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своем телеграмм-канале.
В его состав войдут:
- министр национального единства;
- министр Кабинета Министров;
- министр культуры и стратегических коммуникаций;
- министр иностранных дел;
- ряд заместителей министров в соответствии с их функциональными полномочиями.
Решение о создании Комитета было принято из-за необходимости усилить работу органов власти в этих направлениях.
Напомним, кабинет министров Украины назначил двух новых заместителей министра обороны Рустема Умерова.
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