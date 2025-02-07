В Украине появится Комитет по национальному единству и информационной политике: для чего это нужно

Основная цель нового комитета – консолидация усилий в сферах национального единства, формирование государственной информационной политики и развитие культурной дипломатии.

Правительство Украины приняло решение о создании Комитета по национальному единству, информационной политике и культуре.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своем телеграмм-канале.

В его состав войдут:

министр национального единства;

министр Кабинета Министров;

министр культуры и стратегических коммуникаций;

министр иностранных дел;

ряд заместителей министров в соответствии с их функциональными полномочиями.

Решение о создании Комитета было принято из-за необходимости усилить работу органов власти в этих направлениях.

Напомним, кабинет министров Украины назначил двух новых заместителей министра обороны Рустема Умерова.

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