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В Украине появится Комитет по национальному единству и информационной политике: для чего это нужно

В Украине появится Комитет по национальному единству и информационной политике: для чего это нужно

Кабмин создает новый орган по развитию информационной политики и культурной дипломатии. Фото: ТСН.ua/Юлия Желонкина

Основная цель нового комитета – консолидация усилий в сферах национального единства, формирование государственной информационной политики и развитие культурной дипломатии.

Правительство Украины приняло решение о создании Комитета по национальному единству, информационной политике и культуре.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своем телеграмм-канале.

В его состав войдут:

  • министр национального единства;
  • министр Кабинета Министров;
  • министр культуры и стратегических коммуникаций;
  • министр иностранных дел;
  • ряд заместителей министров в соответствии с их функциональными полномочиями.

Решение о создании Комитета было принято из-за необходимости усилить работу органов власти в этих направлениях.

Напомним, кабинет министров Украины назначил двух новых заместителей министра обороны Рустема Умерова.

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