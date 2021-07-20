В Украине появится новая 5-гривневая монета с маяками: как она выглядит

В Украине появится новая 5-гривневая монета с маяками: как она выглядит

Памятная монета "Маяки Украины" весом 16,54 г вводится в обращение с 22 июля 2021 года.

Нацбанк Украины анонсировал выход новой 5-гривневой монеты, которая получила название "Маяки Украины". Выпуск запланирован с 22 июля.

Над ее дизайном работали художник Владимир Таран, а также Александр и Сергей Харуки.

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"В Украине, которая расположена на пересечении торговых путей Восточной Европы и Средиземноморского бассейна и имеет более 2500 км морского побережья, насчитываются десятки маяков, каждый из которых имеет собственное имя, историю и форму. Маяки не только выполняют функцию обеспечения судоходства, а также являются достоянием национального культурного наследия Украины", — говорится в описании монеты на сайте НБУ.

На аверсе вверху размещен малый Государственный Герб Украины, а также надписи "Украина" (под гербом) и "2021" (справа от герба).

Национальный банк Украины

В центр и — композиция: на фоне стилизованных волн — фрагмент карты Украины, на береговой линии которой точками обозначены маяки. Также показаны номинал монеты (внизу на зеркальном фоне) и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (справа от карты).

На реверсе монеты (в центре на фоне лимба компаса) изображение розы ветров, которое символизирует правильный выбор пути и счастливое его завершение, вокруг которой на фоне стилизованных волн изображены маяки и их названия: Станислав-Аджигольский задний (вверху слева), Змеиный (слева), Евпаторийский (внизу слева), Меганомский (внизу), Ильинский (внизу справа), Бирючий (справа) вверху — чайки и надпись "Маяки Украины".

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