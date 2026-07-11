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В Украине появится новая банкнота 2000: Сеть разрывают мемы
В Интернете разгорелись шутливые дискуссии о том, кого украинцы хотели бы видеть на новой купюре.
Новость о ведении в обращение новой банкноты номиналом 2000 гривен с изображением поэта Василия Стуса спровоцировала большой резонанс в Сети.
Как шутят украинцы о новой купюре
Пользователи пошутили, что теперь банкноты номиналом в 2 тысячи грн можно называть «стусанами».
Среди предлагаемых для изображения на банкноте фигур писатель и драматург Лесь Подеревянский.
Еще одним вариантом воображаемой банкноты стала «бавовняна» купюра.
Еще один мем создан в честь второго президента Украины Леонида Кучмы.
Еще один вариант вымышленной банкноты посвятили современному интернет-мему
НБУ вводит в обращение банкноту номиналом 2000 грн — что известно
Национальный банк Украины от 4 сентября 2026 года вводит в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге 10 июля.
На новой банкноте будет изображение величайшего украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса. На другой стороне — филологический факультет Донецкого национального университета имени Василия Стуса.
Одним из ключевых элементов дизайна новой банкноты НБУ будет стилизованный трезубец, выполненный в стиле современной военной символики. По замыслу регулятора, традиционный государственный символ на украинских банкнотах приобретает выразительные черты эмблемы Вооруженных сил Украины и должен стать обязательным элементом оформления.
Последний раз банкнотный ряд гривны обновляли в октябре 2019 года, когда Нацбанк ввел в обращение купюру номиналом 1000 грн с портретом Владимира Вернадского. До этого самым большим номиналом была банкнота в 500 грн.
Появление новых крупных номиналов НБУ обычно объясняет ростом цен и доходов населения: чем выше инфляция и зарплаты, тем больше банкнот нужно для одного расчета — следовательно, растут расходы на печать и обслуживание наличного оборота.