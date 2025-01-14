В Украине появится новый налог на авто: кому и сколько придется заплатить в 2025 году

В 2025 году Министерство экономики Украины введет новый налог для владельцев автомобилей в возрасте до пяти лет, стоимость которых превышает три миллиона гривен.

Сумма отчислений составит 25 000 гривен в год за каждый автомобиль.

В случае окончания пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января текущего года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет.

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Список моделей автомобилей, подпадающих под новый налог, станет известен после 1 февраля 2025 года, когда Минэкономики опубликует соответствующий список.

По всей вероятности, в эту категорию войдут премиальные марки, такие как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и другие.

Уплатить налог владельцы должны в течение 60 дней после получения уведомления от налоговой службы, но не позднее 1 июля.

Напомним, с 2025 года в Украине ввели новые налоги для продавцов недвижимости, в частности, был увеличен военный сбор, НДФЛ, взнос в Пенсионный фонд и государственную пошлину.

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