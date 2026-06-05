В Украине появится новый праздник: кого он будет касаться

Боец Сил беспилотных систем

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В Украине планируют ввести новый праздник. Президент Владимир Зеленский инициирует установление 11 июня Дня Сил беспилотных систем в знак чествования тех, кто изменил правила современной войны.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что Украина стала первой страной в мире, которая сформировала Силы беспилотных систем как отдельный род войск. СБС также первыми продемонстрировали, что нестандартные решения, современные технологии и инновационные подходы способны стать эффективным ответом даже на угрозы со стороны ядерной державы.

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«Согласно проекту указа Президента, 11 июня станет Днем Сил беспилотных систем — днем тех, кто изменил правила игры и перевернул стол старых военных теорий», — говорится в заявлении главы правительства.

Она добавила, что это день людей, которые ведут разведку, проводят анализ, создают новые решения, планируют и реализуют операции. Тех, кто управляет беспилотными системами и наносит удары по целям. Тех, кто обеспечивает эффективное применение БпЛА и наземных роботизированных комплексов как на линии фронта, так и глубоко в тылу противника, уничтожая технику, логистические маршруты, командные пункты и нанося дальнобойные удары более чем за 1000 км от границ боевых действий.

«Вы не только уничтожаете врага. Вы демонстрируете миру силу украинской инженерной мысли, смелость и способность Украины задавать новые стандарты современной войны», — резюмировала Свириденко, обращаясь к бойцам СБС.

К слову, за год с момента создания СБС уничтожили более 100 тыс. российских военных и в целом 350 тыс. вражеских целей, включая танки, артиллерию и технику. За 358 дней было выполнено 1,65 млн боевых миссий, что составляет около 5000 вылетов ежесуточно. Несмотря на то, что СБС составляют лишь 2% численности ВСУ, на них приходится треть всех пораженных целей врага.

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