Программирование / © Unsplash

Реклама

В Украине планируют ввести новый профессиональный праздник — День программиста. Его предлагают отмечать 7 января.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, Кабинет министров Украины уже согласовал соответствующий указ Владимира Зеленского.

Реклама

В документе отмечается, что ІТ-специалисты внесли весомый вклад в развитие цифровой экономики и цифровой безопасности государства, что играет важную роль в укреплении национальной безопасности и обороноспособности Украины.

Указ о введении Дня программиста / © Telegram/Алексей Гончаренко

Напомним, завтра, 25 декабря, в Украине и мире празднуют День тыквенного пирога. Это неофициальный, но очень уютный гастрономический праздник, который идеально вписывается в рождественскую атмосферу тепла и домашнего покоя.