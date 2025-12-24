ТСН в социальных сетях

Украина
419
1 мин

В Украине появится новый праздник — нардеп

День программиста может официально появиться в украинском календаре праздников.

Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Программирование

Программирование / © Unsplash

В Украине планируют ввести новый профессиональный праздник — День программиста. Его предлагают отмечать 7 января.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, Кабинет министров Украины уже согласовал соответствующий указ Владимира Зеленского.

В документе отмечается, что ІТ-специалисты внесли весомый вклад в развитие цифровой экономики и цифровой безопасности государства, что играет важную роль в укреплении национальной безопасности и обороноспособности Украины.

Указ о введении Дня программиста / © Telegram/Алексей Гончаренко

Указ о введении Дня программиста / © Telegram/Алексей Гончаренко

Напомним, завтра, 25 декабря, в Украине и мире празднуют День тыквенного пирога. Это неофициальный, но очень уютный гастрономический праздник, который идеально вписывается в рождественскую атмосферу тепла и домашнего покоя.

