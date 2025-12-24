- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 419
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине появится новый праздник — нардеп
День программиста может официально появиться в украинском календаре праздников.
В Украине планируют ввести новый профессиональный праздник — День программиста. Его предлагают отмечать 7 января.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
По словам нардепа, Кабинет министров Украины уже согласовал соответствующий указ Владимира Зеленского.
В документе отмечается, что ІТ-специалисты внесли весомый вклад в развитие цифровой экономики и цифровой безопасности государства, что играет важную роль в укреплении национальной безопасности и обороноспособности Украины.
