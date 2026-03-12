В Украине появится новый праздник: Зеленский объявил дату и подписал указ

Зеленский установил День румынского языка / © Getty Images

Реклама

В Украине официально был введен День румынского языка, который будут отмечать ежегодно 31 августа.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Как отмечается в документе №235/2026, новый государственный праздник введен с целью развития взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества между Украиной и Румынией, а также для поддержания межкультурного диалога и сохранения языковой и культурной самобытности граждан Украины.

Реклама

Президент подчеркнул, что такое решение должно способствовать гуманитарному и культурному сотрудничеству между двумя странами.

Владимир Зеленский также напомнил, что в Румынии уже существует День украинского языка, ежегодно отмечаемый 9 ноября.

«Теперь 31 августа в Украине будет Днем румынского языка: я подписал соответствующий указ», — сказал Зеленский.

Согласно указу документ вступает в силу со дня его опубликования.

Реклама

Помощь для украинцев в Румынии

Напомним, Верховная Рада поддержала присоединение Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию. Теперь украинцы в 28 странах смогут получать безвозмездную юридическую помощь без излишней бюрократии. Среди стран — и Румыния.

Как уже говорилось, большинство украинцев на протяжении полномасштабной войны в Румынии находятся по статусу временной защиты. Это дает право на легальное проживание, право работать без отдельного разрешения, медицинскую помощь, доступ к образованию для детей.