В Украине появится новый праздник: Зеленский объявил дату и подписал указ
Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня румынского языка. Его будут отмечать каждый год 31 августа.
В Украине официально был введен День румынского языка, который будут отмечать ежегодно 31 августа.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
Как отмечается в документе №235/2026, новый государственный праздник введен с целью развития взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества между Украиной и Румынией, а также для поддержания межкультурного диалога и сохранения языковой и культурной самобытности граждан Украины.
Президент подчеркнул, что такое решение должно способствовать гуманитарному и культурному сотрудничеству между двумя странами.
Владимир Зеленский также напомнил, что в Румынии уже существует День украинского языка, ежегодно отмечаемый 9 ноября.
«Теперь 31 августа в Украине будет Днем румынского языка: я подписал соответствующий указ», — сказал Зеленский.
Согласно указу документ вступает в силу со дня его опубликования.
Помощь для украинцев в Румынии
Напомним, Верховная Рада поддержала присоединение Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию. Теперь украинцы в 28 странах смогут получать безвозмездную юридическую помощь без излишней бюрократии. Среди стран — и Румыния.
Как уже говорилось, большинство украинцев на протяжении полномасштабной войны в Румынии находятся по статусу временной защиты. Это дает право на легальное проживание, право работать без отдельного разрешения, медицинскую помощь, доступ к образованию для детей.