В Украине появится "нулевой курс" для тех, кто не сдал НМТ

Обучение в Украине

Дополнено новыми материалами

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый заявил, что ведомство инициирует введение «нулевого курса» для абитуриентов, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ).

Об этом министр сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Этот курс позволит абитуриентам, у которых были оразовательные потери, которые учились за рубежом или не сдали НМТ по другим причинам, поступить в учреждение высшего образования без этого теста, проучиться год, а затем повторно сдать тест для зачисления на первый курс.

«Инструмент, который мы предлагаем, который мы обсуждаем и уже разработали соответствующий проект постановления, — это так называемый „нулевой курс“. Это поступление без НМТ на „нулевой курс“, который позволит забрать детей, которые не сдали по разным причинам: из-за образовательных потерь, из-за того, что учились за рубежом, по каким-то другим причинам, на „нулевой курс“ и проучить их год», — рассказал Лисовый.

Проект постановления предлагает набор на «нулевой курс» не только во время основной вступительной кампании, но и в рамках «зимнего» или «весеннего» поступления.

«Причем — забрать их не только во время вступительной кампании, но и организовать другую вступительную кампанию, например, „зимнее поступление“, „весеннее поступление“. Забирать всех, но потом, после обучения на „нулевом курсе“, вывести детей на НМТ, чтобы не нарушать справедливое распределение государственных ресурсов», —объяснил министр образования.

По его словам, ректорское сообщество поддерживает эту идею.

Лисовый также сказал, что не поддерживает идею откладывания НМТ на прифронтовых территориях.

В то же время глава МОН выступил за увеличение регионального коэффициента для прифронтовых высших учебных заведений.

Заметим, по результатам НМТ-2025, часть абитуриентов не сдала обязательные и выборочные предметы. Лучшие результаты участники текста показали по украинскому языку (0,39% не сдали) и истории Украины (0,16% не сдали). География стала рекордсменкой по успеваемости, имея лишь 0,07% тех, кто не преодолел порог. Худшие результаты зафиксированы по естественным наукам: физику не сдали 10,37%, химию — 6,05%, математику — 11,73%.

Напомним, отсутствие результатов НМТ или низкий балл не является концом образовательного пути. Ранее заместитель министра образования Михаил Винницкий отметил, что для абитуриентов существуют другие пути получения образования, которые активно поддерживаются государством. В частности, можно поступить в колледж, учреждения профессионально-технического образования, воспользоваться результатами НМТ прошлых лет или взять год паузы для лучшей подготовки.